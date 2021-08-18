Опасные штаммы COVID-19 расширили свою географию за неделю

Отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавируса «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» за последнюю неделю расширили свою географию, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По мере того, как деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность», — отмечается в бюллетене, опубликованном во вторник, 17 августа.

Эксперты отнесли штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность». Так, согласно приведенным сведениям, «Альфа» присутствует в настоящий момент в 190 странах и территориях (на пять больше, чем на предыдущей неделе).

Вариант «Бета» захватил на два государства больше по сравнению с прошлой неделей — 138. Тогда как «Гамма» выявлен в 82 странах (на одну больше), а «Дельта» расширил свою географию за неделю со 142 до 148 стран и территорий.

По данным, приведенным ВОЗ, с 9 по 15 августа заболеваемость увеличилась в мире на 4% по сравнению с предыдущей неделей — более 4,4 млн новых случаев.

Вместе с тем, как отмечается, число летальных исходов практически не возросло по сравнению с предыдущей неделей. За выделенный период скончались более 66 тыс. человек.

Накануне телеканал News First сообщил, что в Шри-Ланке медики обнаружили три новые мутации штамма коронавируса «Дельта». Согласно актуальным оценкам минздрава республики, текущий скачок заболеваемости в стране вызвало распространение именно «Дельта»-штамма с выявленными изменениями.

11 августа директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», с большой вероятностью, сможет защитить от нового штамма COVID-19 «Йота». По его словам, препарат дает равномерный ответ «на большое количество антигенных вариантов».

8 августа генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что необходимое для заболевания количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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