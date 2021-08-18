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Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
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Глава Минцифры Шадаев: решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца 2021 года

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Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к концу текущего года. Об этом 18 августа рассказал глава министерства Максут Шадаев.

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«С точки зрения замены самого бумажного паспорта есть необходимость поменять его на более современный формат. Это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — заявил министр в эфире канала «Россия 24».

Как рассказал Шадаев, смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных.

«У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — добавил Шадаев.

Ранее, 3 мая, источник из МВД сообщил, что электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года.

Уточняется, что выдача электронных паспортов жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе. В пресс-центре российского МВД добавили, что на первоначальном этапе в организации предполагается выдать не менее 100 тыс. паспортов электронного типа.

19 апреля стало известно, что электронные паспорта российских граждан будут содержать отпечатки пальцев двух рук. Помимо этого по желанию владельца паспорт может содержать электронную подпись.

5 апреля в МВД раскрыли подробности механизма выдачи гражданам России паспортов нового образца в виде карты с электронным чипом (ПЭН). В ведомстве рассказали, что российское правительство поручило организовать выдачу ПЭН на территории Москвы начиная с 1 декабря 2021 года. Выдача документов в регионах РФ будет вестись по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

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