Трое пострадавших при хлопке газа на Ямале умерли в больнице

Трое рабочих, пострадавших в результате хлопка паров газовоздушной смеси во время ремонтных работ на нефтеперекачивающей станции на Ямале, скончались в больнице. Об этом в среду, 18 августа, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Аварийная ситуация произошла накануне на нефтеперекачивающей станции ООО «Яргео», расположенной вблизи города Надыма. Как утоняли в региональной прокуратуре, во время проведения ремонта произошел хлопок паров газовоздушной смеси в резервуаре, который был выведен из эксплуатации.

В результате происшествия пострадали пять человек. Прокуратура в день происшествия организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси.

«Кроме того, установлен контроль за ходом и результатами расследования Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и государственной инспекцией труда в ЯНАО причин аварии и несчастного случая на производстве», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После смерти трех пострадавших в больнице СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

16 августа хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Симферополе. В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали. После хлопка последующего горения не произошло, несущие конструкции не повреждены. Из подъезда дома, где произошел хлопок газа, эвакуировали 32 человека, включая пятерых детей.