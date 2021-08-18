Не очень креативно: план развития интеллектуальной собственности пересмотрят

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил пересмотреть проект плана мероприятий «Трансформация делового климата «Интеллектуальная собственность». Предыдущую версию, предложенную Минэкономразвития и Роспатентом, деловые круги и экспертное сообщество посчитали недостаточной. Минэк до принятия нового проекта документа должен обсудить его с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Подробности — в материале «Известий».

Пакет регуляторных реформ для рынка интеллектуальной собственности был подготовлен Минэком весной текущего года. Его основными идеями были возобновление действия льготы по налогу на прибыль от учета на балансе имущественных прав на результаты интеллектуальной собственности (РИД) и отмена ограничения по распоряжению своими изобретениями для вузов и НИИ. В пакет входили и другие предложения, направленные в основном на снятие регуляторных барьеров.

Однако в июле в ходе заседания комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям эксперты раскритиковали проект. Основные претензии к плану — изобилие «туманных лозунгов» и операционной текучки. Было там несколько, по выражению председателя комитета Андрея Кричевского, и «откровенно вредных предложений». Кроме того, положения плана дублировали тезисы уже существующих государственных программ.

Отреагировав на позицию деловых кругов и экспертов, Андрей Белоусов собрал совещание с участием представителей Минэка, Минобрнауки и РСПП. На совещании было принято решение о корректировке первоначальной концепции документа и внесении в проект плана мероприятий ТДК «Интеллектуальная собственность» предложений, подготовленных профессиональным сообществом. До 16 сентября о необходимых корректировках будет доложено правительству.

Как рассказал в интервью «Известиям» председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, на совещании удалось обсудить системные вопросы, которые предпринимательское сообщество считает крайне важными для развития рынка интеллектуальных прав.

— Во-первых, мы смогли комплексно посмотреть на налоговую систему в отношении интеллектуальной собственности. Наша налоговая система вся ориентирована на материальную, сырьевую экономику. Для креативной экономики механизмы начисления НДС на лицензионные договоры, отчислений в страховые фонды с вознаграждения авторам, включая авторов служебных изобретений, формирования нематериальных активов, должны быть другими. Второе — инвестиции под залог интеллектуальных прав. Здесь и вопросы регистрации залога, и устранения дискриминирующих норм ЦБ, которые безапелляционно относят интеллектуальные права к залогам низкого качества, хотя жизнь и период пандемии доказывают нам обратное. В-третьих, затронули систему государственной защиты прав — подсудность споров, расширение возможностей судебной защиты, чтобы можно было в определенных случаях выбирать между палатой по патентным спорам и судом. Подвижек ожидаем и в сфере защиты всех видов права в интернете, а также ждем изменения процедуры признания товарных знаков общеизвестными.

По словам Андрея Кричевского, РСПП просил Андрея Белоусова посмотреть на отдельные перспективные для роста рынка интеллектуальной собственности сферы — программное обеспечение, дизайн, большие данные. Прозвучала просьба упростить правовую охрану специфичных для этих отраслей экономики объектов.

Он добавил, что именно благодаря вдумчивому подходу Андрея Белоусова, собравшего совещание с участием всех заинтересованных сторон, позиция бизнеса найдет отражение в новом документе. «Отрадно сознавать, что Андрей Рэмович предельно внимательно следит за реакцией предпринимательского сообщества на решения регулятора и в максимальной степени учитывает предложения и возражения отраслевиков. Белоусов — не только стратег, но и коммуникатор. В отсутствие такого реалистического подхода любая стратегия или дорожная карта оборачиваются маниловщиной», — отметил Андрей Кричевский.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что по результатам последнего обсуждения 28 июля были даны ответы на вопросы представителей РСПП, а по запросам бизнеса внесены уточнения.

«Что вошло в эту программу? Пакет налоговых льгот, ряд изменений в Гражданский кодекс, меры, направленные на упрощение регистрации за границей российских региональных брендов; актуализация регулирующих сферу нематериальных активов федерального стандарта оценки и положения о бухгалтерском учете. Все эти мероприятия инициированы представителями бизнеса, в том числе РСПП, они помогут улучшить регулирование сферы интеллектуальной собственности в стране», — отмечается в заявлении министерства, поступившем в редакцию.

В Роспатенте обратили внимание на положительные стороны программы развития сферы интеллектуальной собственности. Некоторых успехов получилось достичь даже со старой версией программы. Из запланированных мер ведомство отметило важными для себя следующие (согласно заявлению пресс-службы, поступившему в «Известия»):

«присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения для упрощения регистрации отечественных брендов за рубежом путем подачи одной заявки; введение публичной предрегистрационной оппозиции на стадии рассмотрения заявки на промышленный образец; совершенствование порядка передачи военных результатов интеллектуальной деятельности в гражданскую сферу для создания и вывода на рынки инновационных технологий и продуктов; совершенствование режима «патентной коробки» через установление ставки 0% на часть налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, не затрагивая 3%, попадающих в федеральный бюджет».

Первый зампред правительства поручил Минэкономразвития проработать все эти предложения до 16 сентября для совершенствования программы.