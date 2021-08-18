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Пробка образовалась в Москве из-за ДТП с нетрезвым велосипедистом

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Нетрезвый велосипедист не справился с управлением и въехал в автобус на западе Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 18 августа, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

ДТП с участием автобуса № 485 и велосипедиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошло в среду в 07:05 на Киевском шоссе.

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«По предварительным данным, виновник ДТП — велосипедист, он не справился с управлением и въехал в бок автобуса. Он от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

В настоящий момент движение транспорта затруднено на 4,7 км. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее, 14 августа, в Тюмени произошла авария с участием 39-летнего мотоциклиста. В состоянии алкогольного опьянения он сбил 55-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась.

Вместе с тем в Тюменской области в 2021 году зарегистрировано 88 аварий с участием велосипедистов. По данным МВД, травмы получил 91 человек, еще один человек погиб. Одной из главных причин ДТП, как отмечалось, стало нарушение правил самими велосипедистами.

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