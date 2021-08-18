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Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей

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Вернувшиеся из-за рубежа москвичи получили штрафы более чем на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления Роспотребнадзора в среду, 18 августа.

Уточняется, что с 1 августа 2020 года столичное управление Роспотребнадзора направило почти 8 тыс. уведомлений для составления протокола об административном правонарушении гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не передавших результаты тестирования на коронавирусную инфекцию на единый портал госуслуг (ЕПГУ).

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Так, несмотря на информирование жителей столицы, около 2% москвичей, которые вернулись с отдыха, не выполнили указанные требования, добавляет «Газета.ру».

«По результатам рассмотренных судами дел 1597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн 290 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в заявлении.

Ранее, 6 июля, Роспотребнадзор отменил двойное ПЦР-тестирование для вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян при въезде в страну. Теперь гражданам следует в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Также с 7 июля все прибывающие из-за рубежа россияне без прививки от коронавируса и неболевшие должны соблюдать домашний режим до получения результатов теста на COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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