Эксперт дала советы по общению с коллекторами

При звонке от коллекторов первым делом необходимо узнать, от чьего имени они звонят. При этом полученный ответ стоит проверить. Такую рекомендацию 18 августа дала руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, — какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России», — рассказала Лазарева радио Sputnik.

Как отметила Лазарева, эти вопросы не избавят от необходимости выплатить долг, но помогут связаться с кредиторами напрямую. Заемщику обычно проще вести диалог с организацией, а не с коллектором: это даст шанс смягчить условия погашения задолженности.

«Если долг имеет место быть, то у этого долга есть кредитор. Значит, есть какие-то бумаги, есть решение суда или другое решение, на основании которого действуют коллекторы. Просто так, из воздуха, они не возникают», — уточнила эксперт.

2 августа в Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за жилищно-коммунальные услуги. Министерство дало положительный отзыв на соответствующие поправки Минстроя к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ».

Ранее, 12 июня, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщили, что в нынешнем году россияне в среднем возвращают просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии, за один год и десять месяцев. В 2020-м срок составлял более двух лет.