Снос корпуса ТюмГУ начался в Тюмени

В Тюмени строители начали снос корпуса ТюмГУ на улице Республики. В настоящее время там устанавливают забор.

А в скором времени появится современный корпус высотой пять этажей. Он будет рассчитан на 1,5 тыс. человек. В здании разместят современные аудитории с мультимедийным оборудованием, компьютерные и лингафонные кабинеты, столовую и кафе, а также подземную парковку.

В июле из старого корпуса вынесли оборудование, мебель и технические устройства.

На проект из регионального бюджета было выделено порядка 4 млрд рублей. Подрядчик обязан завершить строительство в течение 33 месяцев, пишет портал «Наш город».

В вузе ранее объясняли, что существующее здание не раз ремонтировали, но оно уже «морально устарело и не отвечает требованиям инфраструктуры современного университета».