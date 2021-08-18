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Несколько случаев, предположительно, сибирской язвы выявлено в Китае

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Несколько случаев, предположительно, кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая. Сообщений о летальных исходах не поступало. Об этом сообщила газета Global Times.

Издание отмечает, что 12 августа больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний о том, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях. Эти папулы затем превратились в волдыри, язвы и почернения.

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При этом предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек. Четыре гражданина были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы. Однако в деревне в настоящий момент находятся еще пять пациентов, все они изолированы и проходят лечение.

Газета уточняет, что все девять заболевших занимаются разведением и забоем скота или продажей мяса.

Местные власти оперативно направили в деревню специалистов.

Ранее, 9 августа, издание Global Times сообщило, что Пекин уведомил о пациенте, у которого была зафиксирована сибирская язва. Отмечалось, что заболевший приехал из северной китайской провинции Хэбэй, где он контактировал с крупным рогатым скотом и овцами.

До этого, 19 июля, более 500 тыс. китайцев обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой проверить на безопасность военную биолабораторию Форт-Детрик, расположенную в штате Мэриленд, США. Подписанты выдвинули предположение, что тщательное расследование деятельности американской лаборатории может предотвратить новую эпидемию.

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