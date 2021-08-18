В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция чемпионок ОИ Ромашиной и Колесниченко. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция золотого дуэта по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко.

Девушки рассказывают, чем запомнятся Олимпийские игры в Токио? Как проходили самые масштабные соревнования в условиях пандемии? Как сохранить боевой настрой, если включается неправильная музыка? И каковы планы на будущее?

Сборная России по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио завоевала золотые медали в соревнованиях дуэтов и команд. Светлана Ромашина выиграла седьмое олимпийское золото в карьере, став таким образом самой титулованной спортсменкой в своём виде спорта.