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Смог от природных пожаров достиг Екатеринбурга

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Дымка от лесных пожаров, которые бушуют в Свердловской области, окутала Екатеринбург. До конца недели дымка не рассеется, так как в городе установилась жаркая погода без ветра. Об этом 18 августа рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко.

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«Предположительно, дымка образовалась из-за пожаров, у нас есть на территории области пожары — в юго-западной части, и в соседней Башкирии тоже крупный пожар. На этой неделе, скорее всего, дымка сохранится, поскольку антициклон стоит и сильного ветра нет», — рассказала он ТАСС.

Как уточнили журналисты, жители города жалуются на запах гари. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что смог возник из-за пожара в Первоуральском городском округе.

«Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышения ПДК не зафиксировано», — добавили в МЧС.

В Свердловской области днем ранее был зафиксирован лесной пожар. Работы по его ликвидации продолжаются.

Также 17 августа правительство Иркутской области сообщило о стабилизации пожарной обстановки в Киренском районе. Режим чрезвычайной ситуации в муниципалитете отменен.

8 августа стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

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