Камчатские спасатели сняли с гор пятерых туристов

Спасатели МЧС на Камчатке эвакуировали две группы туристов с местных гор, всего помощь потребовалась пятерым скалолазам. Об этом сообщили в среду, 18 августа, в пресс-службе регионального ведомства.

Так, за вечер 17 августа спасатели пришли на помощь пятерым скалолазам. Первый инцидент произошел в районе бухты Бабия на горе Раковой. Оттуда в МЧС поступило сообщение о пострадавшем, который при спуске с горы сломал ногу. Спасатели поисково-спасательного отряда регионального ведомства эвакуировали пострадавшего с горы и передали его сотрудникам скорой помощи, которые ожидали у подножия.

Второй случай произошел в центре краевой столицы на Никольской сопке, где на скалистом участке сопки застряли четыре человека. Без помощи спасателей туристы спуститься не могли. К ним на помощь выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«С помощью страховки и альпинистского снаряжения спасатели спустили всех с сопки и уже внизу провели профилактическую беседу. Спасоперация завершилась успешно, медицинская помощь никому не потребовалась», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели призвали жителей и гостей Камчатки не подвергать свою жизнь опасности, поднимаясь на скалы, отметив, что особо популярны среди скалолазов Никольская сопка и гора Раковая в Петропавловске-Камчатском.

17 августа двое мужчин сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Они путешествовали вместе с зарегистрированной группой туристов из 12 человек, которые прибыли из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели, уточняет пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. Из-за окончания светового дня использовать вертолет не представлялось возможным, его отправили на место происшествия с наступлением светлого времени суток.

Позже стало известно о гибели одного из сорвавшихся туристов, им оказался депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин.