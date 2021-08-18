В США отметили падение «имперской Америки» после событий в Афганистане

Журналист Род Дреер в статье «Падение имперской Америки», опубликованной 16 августа в издании The American Conservative, высказал мнение, согласно которому катастрофичный по своим последствиям уход США из Афганистана свидетельствует об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты.

Он уточнил, что результатом политики Соединенных Штатов стало «господство» Ирана в Ираке. При этом, по словам журналиста, Сирия была «поделена» между правительством в Дамаске, Турцией и курдами (представители Рабочей партии Курдистана, запрещена и признана террористической в США, Турции), тогда как в Афганистане вновь руководит движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

«Вот что получилось из крестового похода [экс-президента США] Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице [экс-президентов США Барака] Обамы, [Дональда] Трампа и [нынешнего американского лидера Джо] Байдена. И что самое важное, в афганской катастрофе виноваты высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности», — подчеркнул Дреер.

Журналист указал, что именно Байден несет ответственность за катастрофический уход из Афганистана. Однако Дреер отметил, что американский лидер в своих оценках относительно возможности падения правительства Афганистана лишь озвучил сказанное Пентагоном.

По словам автора статьи, современная американская элита более заинтересована в ведении «культурных войн». В качестве примера журналист привел заявление посольства США в Кабуле, которое диппредставительство сделало в разгар подготовки талибами своего наступления. Так, в посольстве объявили «месячник гордости ЛГБТ».

Дреер уточнил, что в это время возглавляющий объединенный комитет начальников штабов генерал Марк Милли рассказывал конгрессу, что американские солдаты должны читать книги по критической расовой теории, для того чтобы лучше понимать «белую ярость».

Вместе с тем автор обратил внимание на то, что происходящие события в Афганистане нельзя стереть из памяти. При этом, по его словам, узнать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты также невозможно.

«Мы не можем делать вид, что верим суждениям этих людей, просто в силу того, что не видим приемлемой альтернативы. Эти люди разрывают нашу страну на части, проталкивая концепцию неорасизма и дикие гендерные теории. <…> Эти люди не в состоянии обеспечить достойное будущее большинству американцев, но о своих собственных детях они, несомненно, позаботились», — заключил журналист.

Ранее в этот день экс-президент США Дональд Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для Штатов, отметив, что для Америки наступили «ужасные времена». Он подчеркнул, что вывод войск будет влиять на международные отношения Соединенных Штатов на протяжении десятилетий.

Днем ранее бывший вице-президент США Майк Пенс также охарактеризовал уход американцев из Афганистана как крупнейшее унижение Вашингтона на международной арене за последние 40 лет. По его словам, это «заставило союзников страны усомниться в надежности США и воодушевило врагов испытать решимость американцев».

18 августа результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что рейтинг одобрения деятельности Байдена снизился на 7 п.п., до 46%, после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан».

Вместе с тем Байден 16 августа заявил, что не сожалеет о выводе войск из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Завершить вывод войск американцы планируют к концу августа.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.