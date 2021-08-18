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Двухлетняя девочка умерла после падения с десятого этажа под Саратовом

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Следователи города Энгельса Саратовской области начали доследственную проверку по факту гибели малолетнего ребенка в результате падения с высоты, сообщается 18 августа на сайте регионального управления СКР.

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Инцидент произошел в ночное время на улице Степная. Отмечается, что девочка, которой два года восемь месяцев, выпала из окна квартиры на десятом этаже после того, как облокотилась на москитную сетку.

«От полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия», — отметили в ведомстве.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональном Следственном комитете.

10 августа ребенок погиб при падении из окна в Оренбургской области. По данным следствия, малыш облокотился на москитную сетку и выпал со второго этажа. Ребенка с различными травмами доставили в больницу, где он скончался.

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