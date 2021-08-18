Дело грозит омскому водителю автобуса из-за травмы ребенка в салоне

В отношении водителя автобуса в Омске могут возбудить уголовное дело из-за травмирования двухлетнего ребенка. Коляска с малышом перевернулась в салоне автобуса, когда его мама рассчитывалась за проезд.

Инцидент произошел накануне, 17 августа, на улице Мельничной. Автобус следовал по маршруту 21-я Амурская улица — Механический завод. В салоне было пять пассажиров, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ребенка госпитализировали, сейчас проводится его обследование. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

13 августа в Омске пассажирская маршрутка сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. С различными травмами его доставили в больницу.