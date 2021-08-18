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Опубликовано новое видео с места крушения самолета Ил–112В в Подмосковье

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В распоряжении «Известий» появились новые кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

Судя по ним, к утру 18 августа место авиакатастрофы все еще полностью оцеплено, там работают специалисты экстренных служб и следователи.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Сначала в ходе поисковой операции были обнаружены тела только двух погибших, позже спасатели нашли тело третьего члена экипажа.

По предварительным данным, причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, которое привело к возгоранию в двигателе.

Президент России Владимир Путин во вторник выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В.

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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