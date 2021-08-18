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Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих

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Американские ученые описали три новых вида древних млекопитающих, появившихся сразу после вымирания динозавров. Статья исследователей из Музея естественной истории Университета Колорадо в Боулдере опубликована в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Открытие было сделано после изучения зубов и кости нижней челюсти 29 древних копытных, или кондиляртров, из раннепалеоценовых отложений бассейна Большого водораздела в штате Вайоминг.

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Ранее неизвестным видам древних млекопитающих дали имена Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri и Beornus honeyi.

Все они относятся к семейству периптихидов — вымерших плацентарных. Самый крупный из них, Beornus honeyi, названный в честь хоббита Беорна, персонажа повести Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», был размером с современную домашнюю кошку.

Beornus honeyi оказался значительно крупнее самых первых млекопитающих, сосуществовавших с динозаврами в конце мелового периода. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что после вымирания динозавров млекопитающие начали быстро эволюционировать.

«Когда динозавры вымерли, доступ к продуктам питания и прочим ресурсам окружающей среды позволил млекопитающим быстро развиваться, разнообразить анатомию и увеличить размеры тела», — приводятся в пресс-релизе о публикации слова ведущего автора исследования Мадлен Аттеберри.

Ученые полагают, что животные были всеядными, поэтому у них появились зубы, которые позволяли им эффективно измельчать растительную и животную пищу. При этом, вероятнее всего, основу их рациона все-таки составляли растения.

Предыдущие исследования предполагали, что в первые несколько сотен тысяч лет после вымирания динозавров разнообразие млекопитающих в западной части Северной Америки было низким, но открытие трех новых видов в бассейне Большого водораздела это опровергает.

Авторы предполагают, что в ближайшее время появятся описания еще нескольких новых видов млекопитающих раннего палеоцена.

В марте палеонтологи в аргентинской Патагонии нашли останки самого древнего титанозавра в мире. Древний ящер достигал в длину 20 м. Возраст окаменелых костей составил 140 млн лет.

В декабре сообщалось, что международная группа ученых обнаружила почти сотню отпечатков лап крупных динозавров, обитавших в районе Тибетского нагорья примерно 176–161 млн лет назад (в Среднеюрский период).

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