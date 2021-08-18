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В Челябинске произошел залповый выброс сероводорода

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В Металлургическом районе Челябинска неподалеку от очистных МУП ПОВВ произошел залповый выброс сероводорода, сообщил в среду, 18 августа, замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

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«Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных», — написал он.

По его словам, все материалы будут переданы в надзорные органы для проверки и установления причин превышения, а также наказания виновных в рамках административного расследования.

Как сообщили в региональном министерстве экологии, в связи с инцидентом в некоторых районах Челябинска может ощущаться запах сероводорода или схожий с запахом «канализации».

Ведомство рекомендовало жителям города не открывать окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице до минимума, использовать маски, употреблять больше воды, а также проводить влажную уборку помещений.

9 июля жители Омска пожаловались на неприятный запах в городе. В конце июня региональное министерство природных ресурсов и экологии сообщало, что в Омске зафиксированы выбросы фенола и сероводорода в воздух.

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