Крупный град в Тюменской области повредил автомобили и побил урожай

В Тюменской области ликвидируют последствия сильного ливня с градом. В некоторых районах повалены столбы, нет электричества.

Так, в Тюмени и в селе Каменка град повредил автомобили и побил урожай. Как рассказали megatyumen.ru местные жители, град был размером с горошину.

С крыш некоторых домов ветер сорвал шифер.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о мощных ливнях в среду, 18 августа. По его словам, на столицу надвигаются грозовые облака, которые могут «взорвать» атмосферу.