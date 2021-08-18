Депутат из Красноярского края погиб на вулкане Ключевская Сопка

На Камчатке двое мужчин сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка, один из них — депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин. Об этом сообщил в среду, 18 августа, вице-спикер Заксобрания края Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя «на потом». Светлая память», — написал Кулеш.

Накануне двое мужчин сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Инцидент произошел, когда 46-летний Андрей Закалин и 35-летний Александр Филяев находились на вулкане. Они оступились и сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника, пролетев вниз около километра.

Мужчины участвовали в восхождении на Ключевую Сопку в составе туристической группы из 12 человек, которые приехали на Камчатку из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели, уточняет пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. Из-за окончания светового дня использовать вертолет не представлялось возможным, его отправили на место происшествия с наступлением светлого времени суток.