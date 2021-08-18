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Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США

Советник Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине

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Борьба за построение демократии на Украине бессмысленна, это доказал крах США в Афганистане. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

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По его словам, события в Афганистане стали крахом либеральной демократии.

«Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», — написал он 17 августа в Facebook.

Арестович отметил, что сотни экспертов заявляли о возможности построения демократии в Афганистане. Однако либеральные демократии «уничтожают людей» не менее успешно, чем тоталитарные режимы, указал он.

«В одном я пока убедился точно: борьба за построение в Украине «…нового, демократического государства» смысла не имеет. Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации — которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы», — заключил Арестович.

Таким образом советник главы офиса президента Украины отреагировал на события, которые сейчас происходят в Афганистане.

15 августа талибы («Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

17 августа в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана, американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

Российский сенатор Алексей Пушков в тот же день отметил, что бегство американской армии из Афганистана нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству».

18 августа бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение, что операция по выводу американских войск из Афганистана стала самым большим унижением для Штатов.

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