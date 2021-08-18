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Роскомнадзор назвал срок преобразования COVID-19 в сезонное заболевание

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Коронавирусная инфекция прекратит мутировать и станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. Об этом в беседе с агентством «РИА Новости» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, при этом коллективный иммунитет — это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным», — цитирует его агентство 18 августа.

По словам эксперта, вирус мутирует только в «неиммунном» организме.

Горелов отметил, что во многих странах, включая Россию, специалисты регулярно мониторят циркуляции различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В этот же день руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что для остановки активной передачи коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать порядка 70–80% населения.

5 августа врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко на онлайн-консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции» заявила, что в Москве коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к марту 2022 года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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