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Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка не поступила на бюджет в МГУ

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Москвичка Алиса, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и прошла дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ), не смогла поступить на бюджетное место на психологическом факультете. Об этом свидетельствуют приказы о зачислении, опубликованные на сайте приемной комиссии вуза.

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Как рассказал отец девочки Евгений Тепляков, он готов оплатить обучение дочери на договорной основе.

«Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов», — рассказал мужчина в беседе с РЕН ТВ 17 августа.

26 июля Тепляков сообщал в своем блоге, что Алиса прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ имени Ломоносова и набрала 48 баллов.

В свою очередь, в пресс-службе факультета психологии МГУ завяли, что готовы принять на обучение восьмилетнюю девочку, отметив, что факультет открыт для всех желающих связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием помощи гражданам, поэтому девочку с радостью будут ждать после сдачи вступительных испытаний.

9 июля стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Алиса окончила школу № 626 и получила аттестат за 11-й класс. По словам ее отца, в возрасте семи лет школьница получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11-й класс, документ она получила через год по техническим причинам.

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