Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка не поступила на бюджет в МГУ

Москвичка Алиса, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и прошла дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ), не смогла поступить на бюджетное место на психологическом факультете. Об этом свидетельствуют приказы о зачислении, опубликованные на сайте приемной комиссии вуза.

Как рассказал отец девочки Евгений Тепляков, он готов оплатить обучение дочери на договорной основе.

«Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов», — рассказал мужчина в беседе с РЕН ТВ 17 августа.

26 июля Тепляков сообщал в своем блоге, что Алиса прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ имени Ломоносова и набрала 48 баллов.

В свою очередь, в пресс-службе факультета психологии МГУ завяли, что готовы принять на обучение восьмилетнюю девочку, отметив, что факультет открыт для всех желающих связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием помощи гражданам, поэтому девочку с радостью будут ждать после сдачи вступительных испытаний.

9 июля стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Алиса окончила школу № 626 и получила аттестат за 11-й класс. По словам ее отца, в возрасте семи лет школьница получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11-й класс, документ она получила через год по техническим причинам.