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В ГИБДД не слышали о выявляющих опасное вождение камерах

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У Госавтоинспекции (ГИБДД) нет сведений об испытаниях техники, выявляющей случаи опасного вождения на дорогах. Об этом сообщили «РИА Новости» в Министерстве внутренних дел (МВД) России.

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«Информацией по разработке дополнительного программного обеспечения, а также срокам проведения тестовых испытаний специальных технических средств фиксации административных правонарушений в указанной области дорожного движения (опасное вождение. — Ред.) Госавтоинспекция не располагает», — сообщило ведомство в среду, 18 августа.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день, согласно российскому законодательству, за опасное вождение не предусмотрена административная ответственность.

26 июля стало известно, что дорожные камеры в ближайшее время получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД. Речь идет о несоблюдении дистанции и опасном вождении. Разработчиком новых камер выступает компания «Астралаб». Отмечается, что фиксировать опасное вождение будет помогать нейросеть.

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