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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Красноярском

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Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом в Емельяновском районе Красноярского края, в результате один человек погиб, еще четверо получили различные травмы, они госпитализированы, сообщается 18 августа на сайте регионального главка МВД.

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Авария произошла ранее в среду примерно в 8:00 (4:00 мск) на втором километре автодороги «Глубокий обход».

По данным ведомства, водитель отечественной легковушки ВАЗ при развороте в обратном направлении допустил столкновение с грузовиком DAF, который ехал во встречном направлении.

«От полученных травм 22-летний водитель ВАЗа скончался от полученных травм на месте происшествия. Также пострадали четыре пассажира легкого автомобиля. Они доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в краевом МВД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в Кирове шесть человек, в том числе три ребенка, пострадали после того, как автомобиль попал в аварию и вылетел на тротуар в толпу пешеходов. По предварительной информации, два пациента — в тяжелом состоянии, включая одного ребенка.

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