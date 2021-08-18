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Трамп пообещал порадовать американцев на следующей предвыборной кампании

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они, по его словам, «порадуют американцев».

«В связи с тем, что законы о финансировании кампании сложны и невероятно глупы, мне нельзя разглашать планы на кампанию. Но позвольте сказать так: вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы», — сказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews.

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Таким образом республиканец прокомментировал вопрос ведущего о том, планирует ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Ранее Трамп заявлял, что уже принял решение относительно возможного участия в предстоящих выборах. При этом он выражал уверенность в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев.

7 августа экс-пресс-секретарь политика Шон Спайсер заявил, что Трамп намерен участвовать в новой президентской кампании в 2024 году. По его словам, у Трампа есть $102 млн на кампанию, и он работал над поддержанием своего высокого рейтинга.

10 июля в министерстве юстиции США назвали опасными заявления политика о восстановлении в должности главы государства. Отмечалось, что Трамп и некоторые его сторонники-республиканцы выдвинули «нелепую» теорию о том, что он может быть восстановлен на посту президента в следующем месяце.

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений.

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