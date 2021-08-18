Трамп пообещал порадовать американцев на следующей предвыборной кампании
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они, по его словам, «порадуют американцев».
«В связи с тем, что законы о финансировании кампании сложны и невероятно глупы, мне нельзя разглашать планы на кампанию. Но позвольте сказать так: вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы», — сказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews.
Таким образом республиканец прокомментировал вопрос ведущего о том, планирует ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.
Ранее Трамп заявлял, что уже принял решение относительно возможного участия в предстоящих выборах. При этом он выражал уверенность в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев.
7 августа экс-пресс-секретарь политика Шон Спайсер заявил, что Трамп намерен участвовать в новой президентской кампании в 2024 году. По его словам, у Трампа есть $102 млн на кампанию, и он работал над поддержанием своего высокого рейтинга.
10 июля в министерстве юстиции США назвали опасными заявления политика о восстановлении в должности главы государства. Отмечалось, что Трамп и некоторые его сторонники-республиканцы выдвинули «нелепую» теорию о том, что он может быть восстановлен на посту президента в следующем месяце.
Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений.