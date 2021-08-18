Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ

Бывший президент США Дональд Трамп сопоставил годовые расходы Соединенных Штатов на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.

«Мы тратили [в Афганистане] $42 млрд в год. Подумайте, $42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы [в Афганистане] 42 млрд», — подчеркнул он в эфире телеканала Fox News в среду, 18 августа.

При этом Трамп заявил, что расход средств происходил из года в год и ничего не принес США.

В том же интервью экс-глава Белого дома назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для Штатов, добавив, что для Америки наступили «ужасные времена».

«Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. <...> Не знаю, военное это поражение или психологическое, но ничего подобного раньше не происходило. В это просто невозможно поверить», — выразил свое мнение Трамп.

Он также допустил, что вывод войск будет влиять на международные отношения США на протяжении десятилетий.

18 августа по результатам опроса Reuters/Ipsos выяснилось, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился на семь процентных пункта до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить операцию до конца августа.