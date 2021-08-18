Прямой эфир
Политика
Председатель СПЧ высказался об идее сокращения рабочей недели
Мир
Трампа обеспокоил доступ КНР и РФ к брошенной в Афганистане технике США
Мир
Экс-госсекретарь Райс назвала вывод войск США из Афганистана поспешным
Общество
МЧС назвало города проживания туристов с Ключевского вулкана
Общество
Вильфанд сообщил о сохранении аномальной жары до конца рабочей недели
Общество
Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность
Общество
Эксперт назвала вызывающие пищевую зависимость продукты
Происшествия
ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве
Мир
Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США
Сюжет:

Трампа обеспокоил доступ КНР и РФ к брошенной в Афганистане технике США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана получат доступ к оставленной американской военной технике, заявил 17 августа экс-глава Белого дома Дональд Трамп в эфире Fox News.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

13 мая газета Stars and Stripes писала, что американские военные в спешке покинули свою базу в Кандагаре, которая была крупнейшим местом дислокации сил США и НАТО в Афганистане, не скоординировав при этом свой уход с правительственными войсками.

По словам Трампа, будучи президентом, он планировал вывезти всю американскую технику из исламской республики, поскольку знал, что «правительственные войска не будут сражаться» с талибами.

«Я намеревался забрать всё военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что операция по выводу американских войск из Афганистана стала самым большим унижением для США. По его словам, никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем действующий глава Белого дома Джо Байден.

16 августа депутаты Европейского парламента выразили опасения, что Россия и Китай на фоне происходящего в Афганистане заполнят в стране политический вакуум.

В ответ замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Западу проще вернуться к истокам и объявить Россию угрозой.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить операцию до конца августа.

15 августа представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021