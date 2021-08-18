Трампа обеспокоил доступ КНР и РФ к брошенной в Афганистане технике США

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана получат доступ к оставленной американской военной технике, заявил 17 августа экс-глава Белого дома Дональд Трамп в эфире Fox News.

13 мая газета Stars and Stripes писала, что американские военные в спешке покинули свою базу в Кандагаре, которая была крупнейшим местом дислокации сил США и НАТО в Афганистане, не скоординировав при этом свой уход с правительственными войсками.

По словам Трампа, будучи президентом, он планировал вывезти всю американскую технику из исламской республики, поскольку знал, что «правительственные войска не будут сражаться» с талибами.

«Я намеревался забрать всё военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что операция по выводу американских войск из Афганистана стала самым большим унижением для США. По его словам, никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем действующий глава Белого дома Джо Байден.

16 августа депутаты Европейского парламента выразили опасения, что Россия и Китай на фоне происходящего в Афганистане заполнят в стране политический вакуум.

В ответ замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Западу проще вернуться к истокам и объявить Россию угрозой.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить операцию до конца августа.

15 августа представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.