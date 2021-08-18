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Глава СПЧ высказался об отказе БДИПЧ ОБСЕ приехать на думские выборы

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Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) приехать наблюдателями на думские выборы в России можно интерпретировать как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

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«Никто не препятствовал тому, чтобы они сюда приезжали. Они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство. До выборов еще было два месяца, а они уже выступили фактически с таким заявлением», — отметил Фадеев.

Он добавил, что самое главное, чтобы у нас в стране избиратели доверяли выборным процедурам. «Но тем не менее заграничный аспект тоже имеет значение», — подчеркнул Валерий Фадеев.

«Хотите — приезжайте, не хотите — нет. Пожалуйста, наблюдайте за выборами и делайте свои выводы. Но есть понятие суверенитета. Никто не будет подстраиваться под БДИПЧ или какие-либо другие иностранные институты», — резюмировал председатель СПЧ.

Также во время беседы Валерий Фадеев высказался об идее сокращения рабочей недели и о введении зарубежных соцсетей в российское правовое поле.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Не хотелось бы введения никаких ограничений»

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