Российские водители рассказали о вызывающих раздражение пассажирах

Больше всего российских водителей раздражают пассажиры, которые выбрасывают мусор из окна автомобиля и дают советы по управлению машиной. Такое заключение можно сделать из результатов исследования сервиса для продажи и покупки транспортных средств «СберАвто».

«Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем», — следует из материала, который поступил в распоряжение «РИА Новости».

Также эксперты выяснили, что 41% водителей злятся, когда в их автомобиле едят, а 38% респондентов раздражает, когда пассажир перед тем, как сесть в авто, не стряхивает ботинки от снега или зонт от дождевых капель.

Около трети опрошенных автомобилистов (36%) не довольны пассажирами, которые хлопают дверьми, а 8% признались, что им не нравится ездить с «залипающими» всю дорогу в телефоне.

Только 1% автолюбителей обладает выдающимся терпением и разрешает пассажирам в своем авто абсолютно всё.

Что касается положительных качеств пассажиров, больше всего российские водители ценят общительных: 77% опрошенных считают главным качеством идеального спутника в дороге умение поддержать разговор.

Наоборот, 18% водителей, любящих поговорить, предпочитают пассажиров, которые умеют слушать.

Идеальный пассажир должен знать правила дорожного движения — такое утверждение верно для 36% водителей, для 21% важно, чтобы спутник имел широкие энциклопедические знания и ориентировался в музыкальных трендах (18%).

Практические умения идеального пассажира включают в себя помощь при поломке автомобиля (44%), а также талант найти оптимальный маршрут по навигатору с уточнением наличия парковки (33%).

Компания проводила исследование в августе среди 1300 респондентов по всей России. В ответах был доступен множественный выбор.

Ранее стало известно, что эксперты выяснили, в какие автомобильные приметы верят российские автолюбители. Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом 36% из них считают, что примета действительно работает.