Прямой эфир
Политика
Председатель СПЧ высказался об идее сокращения рабочей недели
Мир
Трампа обеспокоил доступ КНР и РФ к брошенной в Афганистане технике США
Мир
Экс-госсекретарь Райс назвала вывод войск США из Афганистана поспешным
Общество
МЧС назвало города проживания туристов с Ключевского вулкана
Общество
Вильфанд сообщил о сохранении аномальной жары до конца рабочей недели
Общество
Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность
Общество
Эксперт назвала вызывающие пищевую зависимость продукты
Происшествия
ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве
Мир
Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США
Сюжет:

Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации, сообщил во вторник, 17 августа, CNN со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Энди Кима.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

Отмечается, что в ходе подготовки к вынужденной эвакуации сотрудников американского посольства обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. В частности, среди уничтоженных документов были паспорта некоторых афганцев.

«Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившиеся в распоряжении посольства, уничтожены. На данный момент предоставление визовых услуг на территории Афганистана невозможно», — заявил Ким.

Точные причины уничтожения паспортов граждан Афганистана неизвестны, однако не исключается, что это было сделано для того, чтобы документы не оказались у представителей радикального движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). При этом отсутствие паспорта создаст серьезные проблемы для тех, кто пытается выбраться из южноазиатской страны.

В тот же день власти США эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительства в Штатах, а также членов их семей. Всего за последние дни американские власти вывезли выше 3,2 тыс. человек, в том числе собственный персонал.

Накануне в Госдепартаменте заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021