Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации, сообщил во вторник, 17 августа, CNN со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Энди Кима.

Отмечается, что в ходе подготовки к вынужденной эвакуации сотрудников американского посольства обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. В частности, среди уничтоженных документов были паспорта некоторых афганцев.

«Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившиеся в распоряжении посольства, уничтожены. На данный момент предоставление визовых услуг на территории Афганистана невозможно», — заявил Ким.

Точные причины уничтожения паспортов граждан Афганистана неизвестны, однако не исключается, что это было сделано для того, чтобы документы не оказались у представителей радикального движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). При этом отсутствие паспорта создаст серьезные проблемы для тех, кто пытается выбраться из южноазиатской страны.

В тот же день власти США эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительства в Штатах, а также членов их семей. Всего за последние дни американские власти вывезли выше 3,2 тыс. человек, в том числе собственный персонал.

Накануне в Госдепартаменте заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.