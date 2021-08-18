Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет вести диалог с новой властью Афганистана, сообщает телеканал «Известия».

«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана». ЕС намерен поддерживать страны региона, которые столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, бесконтрольными миграционными потоками. Надо признать, что миссия в Афганистане велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам», — сказал Боррель.

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