Twitter начал тестировать новую функцию по борьбе с дезинформацией

Социальная сеть Twitter начала тестирование новой функции, которая позволит пользователям помечать твиты, содержащие дезинформацию. Об этом сообщается в среду, 18 августа, в заявлении компании.

«Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, которые, по вашему мнению, содержат вводящую в заблуждение информацию. Уже с этого дня пользователи в США, Южной Корее, Австралии смогут пометить твит как «это вводит в заблуждение» после нажатия на кнопку «сообщить о твите», — говорится в сообщении.

При этом Twitter предупреждает, что не сможет отвечать на каждое такое уведомление от пользователей. Однако этот эксперимент поможет «определить тенденции» и «повысить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией».

«Мы оцениваем, насколько эффективен [данный способ борьбы с дезинформацией], поэтому начинаем с малого», — уточнили в Twitter.

20 июля Twitter временно заблокировал действие аккаунта конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе и вакцинах. Две последние на тот момент ее публикации были помечены как «вводящие в заблуждение», из-за чего аккаунт оказался заморожен на 12 часов.

В начале этого года Twitter уже приостанавливал активность аккаунта Грин из-за распространения конспирологических теорий о президентских выборах, прошедших в ноябре 2020-го.

В январе Twitter сообщил о начале тестирования в США новой программы Birdwatch, которая будет помогать выявлять дезинформацию, содержащуюся в посте.

В декабре прошлого года соцсеть Twitter заявила, что будет удалять посты, содержащие ложную информацию о вакцинах от COVID-19.