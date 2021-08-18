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США расследуют обнаружение тела в шасси прибывшего из Кабула самолета

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Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили информацию об обнаружении человеческих останков в нише шасси военно-транспортного самолета C-17, вернувшегося из Кабула. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС, которое опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент газеты Military Times Кайл Ремпфер.

Отмечается, что в настоящий момент идет расследование обстоятельств произошедшего.

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«Управление специальных расследований ВВС США изучает всю доступную информацию относительно С-17, вылетевшего из международного аэропорта им. Хамида Карзая 16 августа, и гибели гражданских, в том числе видеозаписи и <...> посты в социальных сетях», — говорится в сообщении ВВС.

Уточняется, что останки человека были обнаружены в отсеке для шасси С-17 после его приземления в Катаре.

Пресс-служба ВВС США отметила, что по прилете в аэропорт Кабула самолет «был окружен сотнями афганских мирных жителей». Поэтому, столкнувшись с ухудшающейся ситуацией с безопасностью вокруг самолета, экипаж С-17 решил покинуть аэродром.

Ранее во вторник издание Politico сообщало о найденном в шасси военно-транспортного самолета С-17 теле афганца, который, предположительно, пытался сбежать из страны. Самолет вылетел из Кабула, куда вошли боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). По информации журналистов, сейчас самолет неисправен.

В тот же день в сети появилось видео, которое предположительно сделано на борту С-17. Кадры якобы сделаны гражданином Афганистана, которому удалось оказаться внутри самолета. На видео заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

До этого во вторник боевики движения «Талибан» объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.

Кроме того, в воздушной гавани были произведены выстрелы для разгона толпы. По некоторым данным, пострадала одна женщина.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

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