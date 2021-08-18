Украинский журналист призвал депортировать в Россию крымчан

В случае возвращения Крыма в состав Украины всех пророссийских граждан следует депортировать через Керченский мост в Россию, заявил львовский журналист Остап Дроздов.

«Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию», — отметил Дроздов в эфире телеканала ITV.

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией ситуация изменилась в худшую сторону, поскольку у всех жителей появились российские паспорта.

Журналист признал, что сценарий возвращения полуострова в состав Украины нереален. Однако в случае такого развития событий, считает Дроздов, следует депортировать всех пророссийских граждан в Россию через Керченский мост, а затем «завалить» сам мост и «запустить крокодилов», чтобы полностью освободить территорию.

14 августа депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин выразил мнение, что русофобия укоренилась на Украине, и даже гипотетическое возвращение Крыма не изменит настроения многих граждан страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне.

При этом 12 июля президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент указал, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.