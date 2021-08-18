Wildberries готов к переговорам с Mastercard и Visa по учету тарифов

Российский онлайн-ретейлер Wildberries готов к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard, но пока не получал от них предложений. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании во вторник, 17 августа.

«Мы открыты к переговорам и к диалогу, готовы обсуждать условия сотрудничества со всеми платежными системами», — сообщили в организации.

Как подчеркнул представитель Wildberries, пользователи обвиняют маркетплейс в дискриминации безосновательно, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В компании рассказали, что неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась.

«Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует. Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему», — подчеркнули представители ретейлера в беседе с изданием.

Новые ценовые условия Wildberries ввел 16 августа. Согласно ним, «разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транcакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%».

То есть при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. В то время как при оплате через «Мир», СБП и SberPay (сервис Сбербанка) ее нет.

17 августа Visa начала по данному факту собственное расследование. Там отметили, что выступают «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».

Глава MasterCard в России Алексей Малиновский со своей стороны заявил «Известиям» об обеспокоенности возможной дискриминацией миллионов держателей карт, активных участников рынка электронной коммерции.

В Wildberries ранее уточнили, что комиссии платежных систем были всегда, но не отображались открыто.