Прямой эфир
Мир
Рейтинг Байдена упал после прихода талибов к власти в Афганистане
Происшествия
ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве
Мир
В США нашли человеческие останки в нише шасси вернувшегося из Кабула самолета
Общество
Опрос показал процент задерживающихся на работе российских специалистов
Экономика
В Петербурге коллекторские агентства отчитались о росте выручки в два раза
Мир
Госдеп оценил обещание талибов соблюдать права человека в Афганистане
Экономика
ФАС предложила запретить трейдерам покупать бензин
Экономика
В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях
Мир
Байден и Джонсон договорились об онлайн-встрече G7 по Афганистану

Wildberries готов к переговорам с Mastercard и Visa по учету тарифов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский онлайн-ретейлер Wildberries готов к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard, но пока не получал от них предложений. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании во вторник, 17 августа.

Сайту — время: помощь Visa и MasterCard малому бизнесу оказалась невостребованной
Сервисами продвижения от платежных систем в кризис воспользовались около 2 тыс. предпринимателей из зарегистрированных 6 млн

«Мы открыты к переговорам и к диалогу, готовы обсуждать условия сотрудничества со всеми платежными системами», — сообщили в организации.

Как подчеркнул представитель Wildberries, пользователи обвиняют маркетплейс в дискриминации безосновательно, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В компании рассказали, что неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась.

«Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует. Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему», — подчеркнули представители ретейлера в беседе с изданием.

Новые ценовые условия Wildberries ввел 16 августа. Согласно ним, «разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транcакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%».

То есть при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. В то время как при оплате через «Мир», СБП и SberPay (сервис Сбербанка) ее нет.

17 августа Visa начала по данному факту собственное расследование. Там отметили, что выступают «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».

Глава MasterCard в России Алексей Малиновский со своей стороны заявил «Известиям» об обеспокоенности возможной дискриминацией миллионов держателей карт, активных участников рынка электронной коммерции.

В Wildberries ранее уточнили, что комиссии платежных систем были всегда, но не отображались открыто.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021