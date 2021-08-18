Прямой эфир
Мир
Рейтинг Байдена упал после прихода талибов к власти в Афганистане
Происшествия
ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве
Мир
В США нашли человеческие останки в нише шасси вернувшегося из Кабула самолета
Общество
Опрос показал процент задерживающихся на работе российских специалистов
Экономика
В Петербурге коллекторские агентства отчитались о росте выручки в два раза
Мир
Госдеп оценил обещание талибов соблюдать права человека в Афганистане
Экономика
ФАС предложила запретить трейдерам покупать бензин
Экономика
В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях
Мир
Байден и Джонсон договорились об онлайн-встрече G7 по Афганистану

Шесть человек пострадали в ДТП в Кирове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек, в том числе три ребенка, пострадали после того, как автомобиль попал в аварию и вылетел на тротуар в толпу пешеходов, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пострадало шесть человек, в том числе три ребенка в возрасте трех, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительной информации, два пациента — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», — цитирует в среду, 18 августа, РЕН ТВ сообщение минздрава.

По данным ведомства, на регулируемом перекрестке столкнулись Honda и Ford Mondeo. В результате Ford отбросило на тротуар, где находились люди.

Причины ДТП устанавливаются.

17 августа 10 человек, из них пятеро детей, пострадали в Ивановской области в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на встречной полосе. Троих детей госпитализировали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021