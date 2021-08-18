Шесть человек пострадали в ДТП в Кирове

Шесть человек, в том числе три ребенка, пострадали после того, как автомобиль попал в аварию и вылетел на тротуар в толпу пешеходов, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пострадало шесть человек, в том числе три ребенка в возрасте трех, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительной информации, два пациента — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», — цитирует в среду, 18 августа, РЕН ТВ сообщение минздрава.

По данным ведомства, на регулируемом перекрестке столкнулись Honda и Ford Mondeo. В результате Ford отбросило на тротуар, где находились люди.

Причины ДТП устанавливаются.

17 августа 10 человек, из них пятеро детей, пострадали в Ивановской области в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на встречной полосе. Троих детей госпитализировали.