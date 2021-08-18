США отменили поставку долларов в Афганистан до прихода к власти талибов

Администрация президента США Джо Байдена отменила массовые поставки долларов в Афганистан на прошлой неделе, прежде чем члены радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) взяли Кабул под контроль. Об этом сообщила во вторник, 17 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, США также заблокировали доступ талибов к правительственным счетам, управляемым Федеральной резервной системой (FED) и другими банками США, а также работают над предотвращением доступа группы к резервам Международного валютного фонда на сумму почти $500 млн.

«Любые активы центрального банка, которые афганское правительство имеет в Соединенных Штатах, не будут переданы «Талибану», — заявил представитель администрации Байдена.

Как отметил глава Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, сбежавший из страны, ему было известно 13 августа, что поставок американской валюты в страну больше не будет. При этом он указал, что почти все резервы Афганского центрального банка в размере $9 млрд находятся за границей. Если США смогут их заблокировать, то «доступная талибам сумма составит почти 0,1%», предположил Ахмади.

Ранее во вторник глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что правительство Афганистана на протяжении 20 лет не могло существовать без помощи Соединенных Штатов, и любое новое правительство страны окажется в том же положении. Он подчеркнул, что США обладают и «рычагами давления», с помощью которых могут сделать так, чтобы будущие власти Афганистана «понесли издержки» в случае несоблюдения прав человека.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты ожидают от талибов выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека в Афганистане.

17 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил введения санкций против талибов, чтобы повлиять на выполнение ими взятых на себя обязательств по ситуации в Афганистане.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.