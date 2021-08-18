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Депутат Госдумы назвал условие для диалога с Киевом по Крыму

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Диалог с Киевом по Крыму, о возможности которого говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, возможен при одном условии: киевские власти признают российский статус полуострова. Такое мнение выразил 18 августа депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Если киевские власти хотят диалога, то он возможен только при условии, если от них будет исходить инициатива признания российского статуса Крыма. В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет. Россия не торгует своими территориями», — заявил «РИА Новости» Шеремет.

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По его словам, Украина и международное сообщество должны считаться с демократическим выбором крымчан, сделанным на референдуме в 2014 году.

Ранее Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей РФ к участию в международном саммите «Крымской платформы», но готова к диалогу с Россией о Крыме.

Форум украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа» является шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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