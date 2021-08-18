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Бизнес раскритиковал законопроект ФАС о единых тарифах

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Подготовленный ФАС законопроект о введении единого тарифного законодательства в России раскритиковал бизнес. Если принять документ в нынешней редакции, он повысит нагрузку на компании, негативно скажется на инвестиционной привлекательности в сферах ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ряде других, что в конечном счете ухудшит доступность оказываемых потребителям услуг, считают в перечисленных отраслях. Об этом сказано в заключении рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции от экспертного и делового сообщества. Позиция зафиксирована в протоколе заседания группы от 4 августа (есть у «Известий»).

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В антимонопольной службе с оценкой бизнеса не согласились.

«Проект Единого тарифного закона является «рамочным», который ставит перед собой цель закрепить общие подходы по ключевым для тарифного регулирования вопросам. При этом отраслевые особенности отдельных сфер регулируемой деятельности будут урегулированы актами правительства», — заявили в ФАС.

В антимонопольном ведомстве также подчеркнули, что все замечания и предложения, поступающие по законопроекту, детально рассматривались в ходе общественных обсуждений и согласительных процедур. Большую часть замечаний сняли в ходе правительственных совещаний, отметили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оценочное обсуждение: бизнес раскритиковал проект ФАС о единых тарифах

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