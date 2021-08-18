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ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве

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В центре Москвы, около Дома правительства России, перевернулся внедорожник Range Rover, водитель скрылся с места происшествия до прибытия экстренных служб. Об этом в среду, 18 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что внедорожник врезался в мачту освещения, после чего перевернулся.

По информации телеканала, автомобиль принадлежит бывшему гендиректору хоккейного клуба «Спартак» Игорю Хохлачеву. Однако то, что за рулем автомобиля мог находиться он сам или его сын, знаменитый хоккеист Александр Хохлачев, экс-гендиректор клуба опроверг. Более того, он предположил, что автомобиль мог быть угнан.

«Я сейчас нахожусь в Сочи. Не знаю, [кто был за рулем], я думаю, может, [машину] угнали — пока ничего не могу сказать, я выясняю, [что произошло с автомобилем]», — сказал телеканалу экс-гендиректор «Спартака».

Игорь Хохлачев долгое время фактически руководил одним из самых популярных хоккейных клубов страны. А его сын Александр Хохлачев — бывший игрок молодежной сборной России — успел поиграть в НХЛ и одно время считался одним из главных молодых талантов отечественного хоккея.

17 августа в Кабардино-Балкарии попал в аварию автомобиль, которым управлял племянник депутата от КПРФ Анатолия Бифова — Азрет Бифов. В результате аварии погибли три человека, пострадали как минимум семь.

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