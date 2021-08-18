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Ставший призером Канн фильм «Аннетт» не собрал 10 млн рублей на старте

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Мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, один из призеров Каннского кинофестиваля этого года, накануне старта в России (12 августа) установил рекорд в своей нише для посткарантинного периода: собрал 730 тыс. рублей на предпоказах. Релизу сулили не менее 10 млн рублей по итогам первого уикенда, но в итоге получилось чуть меньше шести. У других лауреатов Канн касса, видимо, будет еще меньше, о чем можно судить, опираясь на статистику 2021 года по авторскому кино, узнали «Известия».

Начиная с сентября в национальный прокат будут выходить такие фильмы, как взявший «Золотую пальмовую ветвь» «Титан», «Память», «Сядь за руль моей машины», но эксперты отмечают, что наличие каннского приза и просто присутствие в каннской программе не гарантируют коммерческого успеха фильму. Исключение пока что делается для «Купе номер 6» — потенциального хита, который, по мнению экспертов, имеет шансы собрать более 100 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лауреаты без премий: победители Канн проваливаются в России

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