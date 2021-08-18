В аэропорту Кабула эвакуацию ожидают около 11 тыс. иностранцев

Около 11 тыс. сотрудников иностранных диппредставительств, а также граждан третьих стран ожидают эвакуацию в аэропорту Кабула. Об этом сообщается 17 августа в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Кроме того, отмечается, что на территории аэропорта бесконтрольно расположились примерно 4–6 тыс. афганцев, которые отказываются покинуть воздушную гавань.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) должны содействовать безопасной эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан.

В этот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон намерен нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил 16 августа, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.