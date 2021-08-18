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Госдеп оценил шансы новых властей Афганистана обойтись без помощи США

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Правительство Афганистана на протяжении 20 лет не могло существовать без помощи Соединенных Штатов, и любое новое правительство Афганистана не станет исключением, заявил во вторник, 17 августа, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, транслируемом на C-SPAN.

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«Мы знаем, что правительство, которое существовало в Кабуле последние 20 лет, не могло продержаться, если бы не поддержка со стороны США… и международного сообщества. То же самое может быть справедливо в отношении того, что будет теперь», — указал Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что сейчас речь идет «больше чем о политическом или дипломатическом признании» новых властей Афганистана со стороны США. При этом Вашингтон может предоставить помощь, «в которой, вероятно, будет нуждаться любое будущее правительство Афганистана».

По словам главы пресс-службы ведомства, США обладают и «рычагами давления», с помощью которых могут сделать так, чтобы будущие власти Афганистана «понесли издержки» в случае несоблюдения прав человека.

В ходе того же брифинга Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают от радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека в Афганистане.

17 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил введение санкций против талибов, чтобы повлиять на выполнение ими взятых на себя обязательств по ситуации в Афганистане.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, объяснив свое решение стремлением «не допустить бойню».

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

Несмотря на критику, вызванную решением о выводе военных США из региона, американский президент Джо Байден 16 августа заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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