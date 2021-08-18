Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане

Евросоюз признает, что движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) выиграло войну в Афганистане, заявил во вторник, 17 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС по ситуации в Афганистане.

При этом он отметил, что ЕС не намерен признавать новую власть в данной стране.

«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы», — подчеркнул Боррель.

Представитель Евросоюза также счел необходимым решать практические вопросы, в частности, получить доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации.

В тот же день генсек ООН выразил надежду на инклюзивный и мирный переход власти в Афганистане после переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

16 августа глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что талибы должны быть привлечены к ответственности за нарушение соглашения, подписанного в Дохе.

В феврале на церемонии в Катаре американские власти и «Талибан» подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Американцы, в свою очередь, пообещали вывести войска.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.