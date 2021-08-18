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Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1941

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Число погибших в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 1941, пострадали более 9 тыс. человек, сообщили 17 августа в управлении гражданской защиты республики.

До дрожи: Гаити не справляется с последствиями землетрясения

В частности, 1597 жертв приходятся на Южный департамент, еще 205 погибли в Гранд-Анс, 137 — в Нипп и двое — в Северо-Западном департаменте.

По данным властей Гаити, свыше 100 тыс. зданий в республике частично или полностью разрушены. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

15 августа заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация направит минимум $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити.

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.

Днем позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с катаклизмами, которые привели к многочисленным жертвам.

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