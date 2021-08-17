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Сирийский военный погиб при артобстреле со стороны боевиков в Алеппо

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В результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков, подконтрольных Турции, в Алеппо погиб военнослужащий Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом 17 августа сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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«Артиллерийским обстрелам со стороны боевиков из района населенного пункта Джибрин подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Айн-Дакна, в результате чего один военнослужащий вооруженных сил САР погиб», — сказал Кулить в ходе брифинга.

Кроме того, в районе населенного пункта Телль-Метвази в провинции Хама трое сирийских военных получили ранения во время минометного обстрела со стороны террористов.

Обстрел также велся из района населенного пункта Хизван по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Аниб. О пострадавших информации нет.

Кулить напомнил, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

11 августа в ЦПВС сообщили, что во время минометных обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, были ранены четверо сирийских военных.

Неделей ранее боевики сбросили с беспилотника бомбу на позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо. В результате атаки пятеро сирийских военных были ранены.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

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