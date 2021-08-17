Задержанный в Колумбии по делу о наркотиках россиянин не общался с дипломатами

Россиянин Владимир Полянский, задержанный 24 июля в аэропорту Хосе Марии Кордовы в городе Медельин в Колумбии, отказался общаться с представителями посольства. Об этом 17 августа сообщил агентству «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Колумбии Герман Аврушкин.

«Он находится в камере предварительного заключения в городе Медельине. От контактов с представителями посольства отказался. Как ранее сообщалось, он задержан на 60 суток», — сказал российский дипломат.

Отмечается, что Полянского задержала колумбийская полиция по подозрению в организации поставок наркотических средств из Южной Америки в Россию.

«Задержание было произведено в рамках масштабной операции российской полиции, направленной на закрытие международных каналов поставок запрещенных веществ в больших количествах», — сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в интервью Sputnik Mundo.

Российское министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что россиянин является одним из лидеров преступного сообщества. По информации министерства, группировка занимается контрабандой произведенных на территории Южной Америки наркотиков, перевозя их через Испанию в Россию для последующего сбыта.

Как сообщает агентство, полиция в настоящий момент устанавливает, какие связи у россиянина были с колумбийскими наркокартелями.

В МВД РФ решается вопрос о его экстрадиции на родину.

Ранее в марте по требованию Генпрокуратуры РФ Испания экстрадировала в Россию наркоторговца Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье, также известного как Педро. По данным следствия, осенью 2018 года он совместно с двумя сообщниками на теплоходе Baltic Autumn добрался из Эквадора в Санкт-Петербург и перевез 7 кг кокаина. После этого наркотическое вещество сбыли в России.