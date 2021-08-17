Парковку обустроят на месте аварийного дома в Калуге

В Калуге планируют снести аварийный дом на улице Салтыкова-Щедрина и обустроить там автомобильную парковку. Подробнее об этом голова города рассказал на личном приеме граждан 17 августа.

«Мы приняли решение и в следующем году сделаем там муниципальную парковку. Там смогут парковаться спортсмены и посетители муниципальной спортивной школы «Энергия», а также сотрудники предприятий», — цитирует Денисова газета «Весть».

По его словам, дом № 12 по улице Салтыкова-Щедрина, признанный аварийным, будет снесен в течение недели.

16 августа сообщалось, что жители Калуги решили самостоятельно восстановить скульптуру Константина Циолковского с велосипедом. Она установлена на Театральной улице. Инициатива принадлежит директору Калужского областного драматического театра Александру Кривовичеву. Он разместил в соцсетях пост с просьбой собрать детали, необходимые для реставрации памятника: у скульптуры со временем пропала педаль, цепь с велосипеда и часть вилки переднего колеса.