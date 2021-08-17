Прямой эфир
Мир
США не исключили введения санкций против талибов
Мир
В Евросоюзе заявили об ожидании притока мигрантов из Афганистана
Спорт
Польская спортсменка пожертвовала медаль ОИ в Токио на благотворительность
Общество
Девять человек госпитализированы после ДТП с вахтовым автобусом в Бурятии
Экономика
В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях
Общество
За рулем попавшей в аварию в КБР машины был племянник депутата от КПРФ
Общество
Вильфанд обозначил сроки спада жары в Москве
Общество
В Москве обсудили программу «санитарного щита» России
Общество
Дело возбудили после отравления детей в лагере в Северной Осетии

Парковку обустроят на месте аварийного дома в Калуге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калуге планируют снести аварийный дом на улице Салтыкова-Щедрина и обустроить там автомобильную парковку. Подробнее об этом голова города рассказал на личном приеме граждан 17 августа.

«Мы приняли решение и в следующем году сделаем там муниципальную парковку. Там смогут парковаться спортсмены и посетители муниципальной спортивной школы «Энергия», а также сотрудники предприятий», — цитирует Денисова газета «Весть».

По его словам, дом № 12 по улице Салтыкова-Щедрина, признанный аварийным, будет снесен в течение недели.

16 августа сообщалось, что жители Калуги решили самостоятельно восстановить скульптуру Константина Циолковского с велосипедом. Она установлена на Театральной улице. Инициатива принадлежит директору Калужского областного драматического театра Александру Кривовичеву. Он разместил в соцсетях пост с просьбой собрать детали, необходимые для реставрации памятника: у скульптуры со временем пропала педаль, цепь с велосипеда и часть вилки переднего колеса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021