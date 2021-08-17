Троих жителей Уфы подозревают в создании вооруженной преступной группы

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении троих жителей Уфы в возрасте от 18 до 31 года. Их подозревают в создании и участии в устойчивой вооруженной группе, сообщает СУ СКР по республике.

Трое участников банды подозреваются, в зависимости от роли и степени участия каждого, в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 209 УК РФ «Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде)», говорится на сайте ведомства.

По версии следствии, с августа по октябрь 2020 года в Уфе двое братьев организовали вооруженную группу с целью разбоя, вымогательства и похищения граждан, причастных, по их мнению, к незаконному обороту наркотиков, в связи с чем не будут обращаться в правоохранительные органы.

В банду вовлекли 18-летнего знакомого, а также троих молодых людей в возрасте 18 и 19 лет для совершения некоторых преступлений, пишет «МедиаКорСеть».

К настоящему времени удалось установить причастность фигурантов к пяти похищениям, четырем разбоям и трем вымогательствам. Возбуждены уголовные дела. Пострадавшими числятся семь человек.

Деятельность банды пресекли в октябре прошлого года при похищении двух уфимцев, с которых вымогали 400 тыс. рублей, а также похитили имеющиеся при них материальные ценности.

Фигурантам предъявлено обвинение. В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.